Spilinga, varato il programma natalizio del Comune

Anche il comune di Spilinga è pronto a immergersi nel clima natalizio. Così, il programma stilato dall’amministrazione comunale sta per prendere il via con eventi pensati per tutti. «Ciascun appuntamento, che si terrà nel salone di piazza San Michele – ci hanno fatto sapere gli amministratori -, sarà presentato singolarmente di volta in volta, in maniera tale da poter fornire tutti i dettagli previsti». Anche su Spilinga, saranno diversi i momenti di piena aggregazione, da quelli dedicati ai bambini, a quelli riservati agli anziani e alle famiglie. Le festività, che trascorreranno tra giochi, animazione, musica e socialità, per la comunità spilingese prenderanno ufficialmente il via il 23 dicembre con l’atteso Concerto di Natale tenuto dai maestri Virgilio-Pagnotta-Vetturini-Rocca. Sequel del concerto natalizio, sarà poi giorno di Santo Stefano a cura del trio dei maestri Fazzari-Durante-Pata. Nelle date del 27 e del 29 dicembre, invece, così come giorno 2 e 4 gennaio, spazio ai più piccoli con tanti laboratori, giochi di squadra su materie scientifiche e le animazioni dal titolo “Un pomeriggio nello zaino”, “La cicala e la formica”, la favola animata di “Re Pipi” incentrata sui valori tradizionali e le usanze calabresi, nuovamente “La cicala e la formica” e il parco giochi gonfiabile “Hakuna matata”. Agli “over 65”, invece, è riservato l’evento dal titolo “Un anno di solidarietà”, «finalizzato a favorire le relazioni interpersonali – hanno sottolineato gli amministratori – e la partecipazione alla vita sociale, di ritrovo e di aggregazione. Per gli eventi di “Natale Insieme”, le date non sono ancora state ufficializzate, in quanto vorremmo evitare che vi siano giorni senza alcuna manifestazione o, peggio, giorni in cui gli eventi si accavallino. Non appena saranno state concordate, saranno resi noti gli ulteriori sviluppi del programma». Al netto dalla programmazione fin qui resa nota, anche associazioni e parrocchia stanno definendo gli ultimi dettagli dei loro eventi. Tra questi ci sono anche il Circolo culturale, che è a lavoro per ultimare l’appuntamento di giorno 3 gennaio, e la parrocchia che presenterà un’iniziativa in calendario per la sera del 30 dicembre. «Il coro polifonico “Mater Misericordie” – hanno concluso -, si esibirà giorno 5 in concerto, sempre presso il salone di piazza San Michele».

