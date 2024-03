Vibo pronta a ospitare il terzo raduno delle Fiat 500: il programma

Dopo l’esposizione presso il Vibo Center, la carovana sfilerà per le principali vie di Vibo per poi raggiungere Vibo Marina

Una piccola grande auto, anzi grandissima, tanto da diventare un simbolo dell’Italia nel mondo. Era il 1957 e il simbolo del miracolo economico italiano era l’automobile, considerata un vero e proprio status symbol. Dopo la commercializzazione del primo modello, nel tempo si sono susseguite altre versioni della mitica automobile, dalla 5oo Sport alla 500 D, alla 500 L (L stava per lusso), ricca di cromature. In Italia sono ancora in molti a subire il fascino di quella iconica autovettura e periodicamente si danno appuntamento in varie città per organizzare raduni in cui ogni partecipante potrà mostrare, come un gioiello custodito gelosamente, la propria Fiat 500 oggetto di mille cure e attenzioni.

Per domenica 17 marzo è in programma il 3° Raduno Fiat 500 di Vibo Valentia, organizzato dal Coordinamento di Reggio Calabria del Fiat5oo Club Italia. L’evento, coordinato da Enzo Polimeni, sarà preceduto da una mostra espositiva di Fiat500 e Vespe, sabato 16 marzo, presso il centro commerciale Vibo Center. Domenica, dopo la partenza dal Vibo Center, la carovana raggiungerà piazza Martiri d’Ungheria dove è previsto un saluto da parte del sindaco Maria Limardo e delle autorità per poi sfilare lungo le più importanti vie cittadine dove, come nelle passate edizioni, saranno in molti ad attendere incuriositi l’arrivo delle auto facendo foto e video. Il corteo proseguirà quindi alla volta di Vibo Marina con arrivo previsto per le ore 11.30.

