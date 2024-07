Musica, scrittura e degustazioni: tornano a Vibo gli appuntamenti con “La fattoria delle idee”

Inizia giovedì 4 luglio alle 19.00, e andrà avanti – sempre di giovedì e sempre alle 19.00, fino a fine mese – la terza edizione de “La fattoria delle idee”, una serie di appuntamenti culturali che stanno diventando una bella consuetudine dell’estate vibonese.

La fattoria delle idee

“La fattoria delle idee” è uno spazio, non solo fisico, di socialità e scambio, nata nel cuore verde di Vibo Valentia e cresciuta, insieme alle tante attività dell’Associazione La goccia, grazie all’impegno e alla passione di Michele Napolitano e Tiziana Decaria. Il primo appuntamento della rassegna, che vedrà alternarsi musica e scrittura e la cui direzione artistica è curata da Maria Teresa Marzano, sarà dedicato alla musica con un omaggio a Pino Daniele.

La musica del cantautore napoletano è allo stesso tempo semplice e complicata; la sua voce e le sue canzoni hanno fatto parte della vita di tante generazioni e affrontare il suo repertorio non è mai facile perché il mix di immediatezza popolare e raffinatezza formale dei suoi capolavori rende il suo canzoniere allo stesso tempo lontano e vicinissimo, classico e pop, intoccabile e vivo. Pino Daniele manca tanto, ed Emanuele Marsico, un giovane talento napoletano che canta e suona la tromba, ha scelto di addolcire questa mancanza interpretandolo in chiave jazz, senza però rinunciare alla cantabilità e alla freschezza di quei brani indimenticabili. Lo accompagnerà un quartetto di jazzisti eccellenti, Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra, Guglielmo Santimone al piano, Francesco Tino al basso e Alessandro Marzano alla batteria. Come consuetudine della manifestazione, alla fine del concerto ci sarà una degustazione di prodotti della Fattoria a cura dei ragazzi dell’Associazione La goccia.