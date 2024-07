Vazzano si prepara a un’estate ricca di eventi: tra sagre, musica e sport ecco il calendario stilato dalla Pro loco

Vazzano si prepara a vivere la propria estate grazie anche all’impegno della Pro loco che, nei giorni scorsi, ha stilato il calendario estivo 2024. Un calendario ricco di appuntamenti per la bella stagione del piccolo comune dell’Alto Mesima e che inizierà il 4 luglio alle 21:30 con la caccia al tesoro. Giorno 15, invece, ci sarà l’inizio del torneo di calcetto mentre il 24 luglio alle 21 spazio al divertimento che può regalare il calcio saponato. Nella sera seguente, festa e spensieratezza con il karaoke mentre, giorno 27, prevista una gita fuori porta al parco Odissea.

Intenso sarà anche il mese di agosto che si aprirà con l’intrattenimento musicale. Il 5 di agosto spazio invece alla spensieratezza dei bambini con diversi giochi a loro dedicati mentre, due giorni dopo, il paese potrà allietarsi con la band “Le orme dei Pooh”. Il giorno prima di ferragosto, alle ore 16:30, prevista poi una gavettonata per affrontare così il caldo in maniera divertente. Il 17 agosto appuntamento fisso con la Festa dell’Emigrante mentre il 19 ci sarà la consueta sagra di pipi e patati . Il giorno dopo, torneo di calcio balilla per ragazzi ed infine il mese di agosto si concluderà con l’importante iniziativa Avis per la donazione del sangue. Da decidere ancora la data per la sagra del fico d’India mentre, nel primo giorno di settembre, è previsto l’incontro in moto Vazzano bikers. Insomma, di certo non mancherà l’intrattenimento nel comune vazzanese, pronto ad accogliere chiunque voglia parteciparvi.