Tutto pronto a Ricadi con “Le stelle del Faro”, un evento teatrale a sostegno delle persone fragili

Questa sera alle 21:30, in località Torre Marrana a Ricadi, l’evento “Amori imperfetti”, organizzato dal gruppo teatrale “La Ribalta” in collaborazione con Confartigianato Catanzaro “Ancos”. La manifestazione è promossa con la nobile finalità di sostenere l’associazione “Le Stelle del Faro”, presieduta dal prof. Lico, che si dedica con amore e dedizione ad accogliere e assistere persone fragili. L’iniziativa, portata avanti con passione dagli artisti Antonio Fortuna, Emilio Stagliano, Eleonora Rombolà, Anna Vardè, Anna Portaro e Giusy Ciccò, per la regia di Rosario Gattuso, sarà una serata indimenticabile di spettacolo e cultura. Ogni parte del ricavato ottenuto durante la manifestazione sarà devoluto interamente all’associazione, che si impegna a offrire supporto e conforto a chi si trova in una situazione di vulnerabilità. Sull’evento di stasera, è intervenuto anche il socio di “Ancos” Giacomo Benedetto: «Lico è il padre putativo dei suoi ospiti, tutti diversamente abili, che protegge, promuove e ama ogni momento del giorno».

La raccolta fondi dello scorso anno

«Riferisce che il loro più grosso problema è soprattutto combattere la cosiddetta malasanità che noi paghiamo e subiamo da generazioni. Tutti i nostri ragazzi – prosegue Lico, nella testimonianza riportata da Benedetto – sono colpiti da questo “effetto” e riteniamo che contribuendo a far comprenderne gli effetti, potremmo un giorno mitigare le azioni di medici e dirigenti sconsiderati che compiono azioni di cui poi solo altri pagano e subiscono. Noi ci auto finanziamo – dice Lico -, sono le famiglie stesse a tassarsi per far stare assieme i nostri ospiti nella nostra struttura Tre Tende di Ricadi dove hanno trovato la giusta dimensione di vita, tra mille difficoltà quotidiane. In ultima, le barriere architettoniche esistenti un po’ ovunque». Con la raccolta fondi dello scorso anno di 3.000 euro, «gestiti da “Ancos” Confartigianato Vibo Valentia – ha poi concluso Benedetto -, abbiamo attivato servizi essenziali di assistenza alle disabilità come arti visive, comunicazione e motorie. Elementi utilissimi ma non disponibili gratuitamente dallo Stato, perciò attuabili solo a pagamento. Quindi, anche quest’anno, siamo lieti di invitare il pubblico all’evento teatrale di stasera “Amori imperfetti”».