La scienza della Divina Commedia affascina Ricadi: grande partecipazione alla conferenza di Fiamingo e Liguori

La sala della biblioteca gremita

La comunità di Ricadi è stata rapita da un affascinante viaggio tra Dante Alighieri, la matematica e le meraviglie del cosmo, conferenza scientifica organizzata alla biblioteca Arena dal professor Giuseppe Fiamingo, docente di matematica all’Istituto d’istruzione superiore Pasquale Galluppi di Tropea e recentemente insignito del Premio “Miglior insegnante d’Italia” (organizzato da Atlante Italian Teacher Award), in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha registrato un successo oltre ogni aspettativa, con una sala gremita di appassionati di ogni età. Altro momento cardine dell’evento, è stata l’osservazione del cielo stellato presso il teatro di Torre Marrana. Il professor Fiamingo ha aperto il seminario presentando la serata e ringraziando calorosamente il folto numero di presenti, il sindaco Nicola Tripodi, il comitato di gestione, l’associazione di Astrofili del Mediterraneo e i relatori, il professor Mimmo Liguori e il dottor Antonino Brosio per la loro partecipazione e contributo. «La sala – ha fatto sapere Fiamingo – era talmente piena che, purtroppo, molte persone che non si erano prenotate non hanno potuto assistere all’evento per mancanza di spazio, un segno dell’enorme interesse suscitato dalla conferenza».

Due riconoscimenti inaspettati

Il professor Mimmo Liguori ha svelato i sorprendenti legami tra la Divina Commedia e la matematica, dimostrando come Dante Alighieri abbia utilizzato concetti numerici e geometrici per costruire la sua opera immortale. «Un’analisi affascinante – ha sottolineato lo stesso Fiamingo – che ha mostrato come la cultura umanistica e quella scientifica siano profondamente interconnesse». A seguire, il dottor Antonino Brosio ha catturato l’attenzione del pubblico con un viaggio tra gli asteroidi, raccontando storie di scoperte e di sfide future. «La simulazione di un possibile impatto di un asteroide sulla nostra regione – ha aggiunto Fiamingo – ha suscitato un misto di curiosità e preoccupazione, sottolineando l’importanza della ricerca scientifica per la nostra sicurezza». La serata è stata ulteriormente arricchita da due importanti riconoscimenti a sorpresa per i relatori. Il sindaco di Ricadi, Nicola Tripodi, ha conferito un prestigioso riconoscimento al professor Giuseppe Fiamingo per il suo impegno nella cultura e nella scienza.

«Sono stato colto di sorpresa da questo importante riconoscimento – ha fatto sapere al nostro giornale -. Esprimo tutta la mia gratitudine e commozione per l’onore ricevuto». La seconda sorpresa è stata poi l’attribuzione ufficiale di un asteroide al professor Mimmo Liguori da parte dell’Uai (Unione Astrofili Italiani), in collaborazione con la Nasa. Questo prestigioso riconoscimento ha colto di sorpresa anche il prof. Liguori, aggiungendo un ulteriore tocco di emozione alla serata.

L’osservazione del cielo a Torre Marrana

Dopo la conferenza, l’evento si è spostato al teatro Torre Marrana, dove l’associazione di Astrofili del Mediterraneo ha organizzato una sessione di osservazione del cielo stellato. Utilizzando telescopi professionali, gli astrofili hanno mostrato ai numerosi partecipanti, tra cui molti bambini e ragazzi, accompagnati dai nonni e dai genitori le meraviglie del cielo notturno. Galassie, stelle e costellazioni hanno brillato agli occhi incuriositi e affascinati dei presenti. La serata si è conclusa con un’emozionante nota poetica: “uscimmo a riveder le stelle”, un momento di condivisione e di scoperta che ha lasciato tutti con il desiderio di ripetere presto un’esperienza così arricchente e coinvolgente. «Esprimo la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento – ha poi aggiunto Fiamingo – e auspico di poter organizzare presto nuove iniziative simili per continuare a diffondere la conoscenza e l’amore per l’astronomia».