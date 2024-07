E uscimmo a riveder le stelle… a Ricadi viaggio tra Dante e astronomia con il “miglior prof d’Italia”

La locandina dell’evento

Il professore Giuseppe Fiamingo, docente di matematica all’Istituto d’istruzione superiore “Pasquale Galluppi” di Tropea e recentemente insignito del Premio “Miglior insegnante d’Italia” (organizzato da Atlante Italian Teacher Award), continua la sua intensa attività divulgativa tra i giovani. In collaborazione con l’amministrazione comunale di Ricadi, la biblioteca “Arena” di Ricadi, l’Istituto nazionale di Fisica nucleare e l’associazione Astronomica del Mediterraneo, organizza un evento scientifico di grande interesse per bambini, ragazzi e adulti. L’appuntamento è per mercoledì 24 luglio alla Biblioteca “Prof. A. Arena” di Ricadi a partire dalle ore 19:00 per un pomeriggio all’insegna della cultura e della scienza. Ecco il programma:

Ore 19:00: “La matematica nella Divina Commedia” del frof. Domenico Liguori. Un affascinante viaggio tra i numeri e i simboli nascosti nel capolavoro di Dante Alighieri.

del frof. Domenico Liguori. Un affascinante viaggio tra i numeri e i simboli nascosti nel capolavoro di Dante Alighieri. Ore 21:00: “Sorvegliati Spaziali: Asteroidi & Comete” a cura di Antonino Brosio. Un’analisi approfondita del pericolo di impatti catastrofici sulla Terra da parte di asteroidi e comete e le misure di prevenzione in atto.

Al termine dei due seminari, ci si trasferirà a Torre Marrana dove, a partire dalle ore 21:00, sarà possibile osservare il cielo notturno con i telescopi dell’associazione Astronomica del Mediterraneo. Gli astrofili presenti saranno a disposizione per guidare l’osservazione e rispondere alle domande dei partecipanti. Un’occasione unica per imparare e divertirsi. L’evento è gratuito ed è aperto a tutti. È un’occasione unica per avvicinarsi alla cultura e alla scienza in modo coinvolgente e divertente. I bambini e i ragazzi potranno scoprire i segreti della matematica e dell’astronomia, mentre gli adulti potranno approfondire le loro conoscenze in questi ambiti.