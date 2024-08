A Sant’Onofrio torna la Notte bianca: musica, mostre e degustazioni animeranno i rioni

La Notte bianca a Sant’Onofrio, foto di repertorio

Sant’Onofrio si prepara a vivere una serata indimenticabile, con il ritorno della Notte bianca, un evento che promette di incantare e coinvolgere residenti e visitatori fino all’alba. Dopo un’interruzione forzata a causa della pandemia, la settima edizione della kermesse si svolgerà martedì 13 agosto, riscoprendo il suo ruolo di protagonista tra le manifestazioni estive della Calabria. Patrocinata dall’amministrazione comunale, la Notte bianca si preannuncia come un mosaico di colori, suoni e sapori, con l’obiettivo di celebrare le tradizioni enogastronomiche locali. Decine di volontari, provenienti dai rioni storici di “Casalvecchio”, “Cuntura”, “Calvario-Cerasolo” e dalla centrale piazza, sono già al lavoro per offrire momenti di aggregazione ricchi di cultura, storia e divertimento.

Quest’anno si punta su un tema originale: “Abbraccio generazionale”. Saranno le diverse generazioni a interagire attivamente nel creare eventi e momenti di intrattenimento, una vera e propria sinergia tra giovani e meno giovani che si ritroveranno per festeggiare insieme. L’idea è balzata fuori durante le riunioni preparatorie, coinvolgendo oltre cento santonofresi desiderosi di dare vita a una manifestazione che sarà un tributo alla comunità. La serata avrà inizio alle 20.30 con una sfilata di auto d’epoca, un omaggio alle tradizioni locali. Da quel momento, le strade del paese si animeranno con esibizioni di artisti e spettacoli, tra cui sfilate di trampolieri e giocolieri, performance della banda musicale “Città di Curinga” e della “Kaos 4×4”, e concerti di talentuosi musicisti come Francesca Furfaro.

I rioni parteciperanno attivamente, ospitando eventi specifici per ogni generazione. Nel rione Casalvecchio, la “Generazione X” darà vita a concerti e balli, con l’esibizione di danza aerea, mentre i “Millennials” del rione Calvario-Cerasolo si esibiranno con una cover band. Infine, i “Baby Boomers” del rione Cuntura presenteranno rappresentazioni teatrali e musica popolare, con una mostra fotografica dedicata all’emigrazione. Tra le tantissime attività in programma, non mancheranno le degustazioni gratuite di specialità locali, come salumi, formaggi, e la famosa “Salsicciona” da record, lunga oltre cento metri. La gastronomia sarà accompagnata da momenti di intrattenimento che spaziano dalla musica classica a balli latino-americani, rendendo la Notte Bianca un vero festival per tutti i gusti.