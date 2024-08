Limbadi, a San Nicola De Legistis la XV sagra paesana “Nta l’aria du massaru Cola”

La piccola frazione di San Nicola de Legistis, a Limbadi, si prepara per accogliere gli ospiti per la XV edizione della sagra contadina “Ntà l’aria du massaru Cola”, dedicata alla figura di San Nicola, protettore della comunità, dei bambini ma anche dei contadini, che si terrà domenica 11 agosto a partire dalle ore 20:00. A distanza di 11 giorni da quella dello stocco, grazie al gemellaggio voluto dall’imprenditore Francesco D’Agostino della Stocco&Stocco di Cittanova con la sagra dello stocco che si svolgerà il 18 agosto a Cittanova. La manifestazione si è svolta per la prima volta all’entrata dal paese, nell’area dove è sorta la struttura con il campetto polivalente che l’amministrazione comunale di Limbadi ha assegnato all’associazione culturale Alighistos. Il sodalizio è guidato dal presidente Francesco Limardo, ed i componenti del direttivo sono Francesco Rombolà, Bruno Solano e Concetta Guerrera.

Insieme al parroco don Michele Arena e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Limbadi, guidata da Pantaleone Mercuri, la serata si preannuncia ricca di gusto grazie anche al variegato menù selezionato e preparato dalle massaie del paese, che si ispira alla tipica dieta contadina mediterranea. Il menù prevede antipasti con prodotti coltivati sul territorio, non mancheranno i primi a base di pasta tipo fileja con sugo semplice, con ceci o con la famosa nduja di Spilinga, secondi piatti come melenzane ripiene, peperoni arrostiti, suriaca, zucchine infarinate e fritte che prendono forma di frittate, salumi, bruschetta con olio e altri prodotti locali. Il tutto accompagnato dal buon vino e Vecchio Amaro del Capo. Oltre al menù tipico, la sagra offrirà anche una vasta scelta di altre prelibatezze tra cui la famosa pinsa romana, che per l’occasione è stato allestito uno stand speciale, preparata e cucinata direttamente nel forno a legna quella sera stessa, panini con la salsiccia e le ciambelle ciambelle con lo zucchero fritte al momento preparate dal Panificio San Nicola.

Tutti i partecipanti alla sagra, annualmente apprezzano questa sorta di simposio in cui il popolo riconosce le proprie identità attraverso il cibo tipico del territorio, ma anche il momento di festa con canti e balli che appartengono alla tradizione etnico-musicale. «Dietro una sagra – hanno fatto sapere gli organizzatori – c’è un lavoro di volontari che dedicano il loro tempo con senso di ospitalità e impegno affinché tutti i presenti possano godere della serata, mangiare, bene e stare in armonia. Questo è lo spirito con cui la piccola comunità libanese s’impegna ad organizzare tali eventi». A rendere ancora più speciale la serata, oltre ai giganti che sfileranno, ci penserà la musica dal vivo. A partire dalle 21:00, il gruppo folk con il cantautore Oscar Zaccuri, trascinerà il pubblico con le sue coinvolgenti melodie, proponendo un repertorio di brani tradizionali calabresi.