San Giovanni di Mileto, tutto pronto per la 20esima edizione del Festival della cucina calabrese

Per la Sagra del Paese in campo scenderanno chef e massaie pronti a far gustare le prelibatezze e gli antichi sapori proposti sul vassoio servito a tavola

Tutto pronto per la Sagra Paesana in programma domani 12 agosto a San Giovanni, frazione di Mileto. Il tradizionale appuntamento culinario estivo, giunto alla sua 20esima edizione, riprende vita dopo alcuni anni di interruzione, grazie all’apporto sinergico della locale parrocchia guidata da don Agostino Pugliese e dal cospicuo gruppo di volontari del comitato festa San Rocco. Di esso fanno parte anche alcuni esperti chef che operano in vari villaggi della costa vibonese, e non solo, spinti dal semplice desiderio di spendersi per la comunità. Il “festival della cucina calabrese” di San Giovanni è nato anni fa per volontà dell’allora parroco don Roberto Carnovale.

Sospeso, come detto, per alcuni anni, sarà ripetuto nel 2024 con ancora più vigore, per la gioia di turisti e di tutti coloro che vorranno gustare le prelibatezze e gli antichi sapori del luogo, tra cui le caratteristiche fileja fatte a mano dalle massaie del paese. Il tutto, come spiegano gli stessi organizzatori dell’evento, verrà realizzato rigorosamente in giornata. Tra le caratteristiche della Sagra Paesana di San Giovanni, vi è poi il fatto che il vassoio anche quest’anno sarà regolarmente servito a tavola dai volontari. Un dettaglio molto apprezzato nelle precedenti edizioni. Il menù prevede, nello specifico, fileja e ceci, salsiccia con pipi e patati della nonna, formaggio casareccio, capicollo paesano, soppressata locale, bruschetta ca’ ‘nduja, vino del prete, acqua delle belle donne, amaro del capo, anguria e sangria. Il costo del vassoio proposto dagli organizzatori sarà di 10 euro.