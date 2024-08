Calimera si prepara a cinque giorni di festa per celebrare San Rocco: il programma

Calimera si prepara a celebrare i festeggiamenti in onore di San Rocco, compatrono con San Nicola della piccola frazione di San Calogero. «Il sacerdote don Andrea Campennì e il Comitato festa – hanno fato sapere gli organizzatori – hanno lavorato a lungo per allestire un programma religioso e civile di tutto rispetto. Alla fine saranno cinque i giorni di festa, dal 12 al 16 agosto». San Rocco è il Santo patrono di coloro che soffrono di malattie contagiose. Vissuto nel XIV secolo, è venerato per il suo impegno nell’assistere i malati di peste, a cui prestava cura durante i suoi pellegrinaggi.

«Il programma civile dei festeggiamenti – hanno fatto ancora sapere gli organizzatori -, prevede l’allestimento di una sagra per martedì 13, nel cortile della ex scuola elementare. Ad animare la serata ci penserà il gruppo folk Cori calabrisi. Mercoledì 14 poi, in piazza Fontana, si terrà la Festa della birra con ospiti il complesso musicale Banda passante».

Giovedì 15 invece, sempre in piazza Fontana si terrà il raduno dei giganti. Mentre venerdì 16 si terrà il clou delle manifestazioni. «Alle ore 16 in piazza Fontana – hanno poi concluso gli organizzatori – sono previsti i tradizionali incanti degli ex voto. Seguirà, alle 19:30, la processione con l’effige di San Rocco per le vie del paese. La serata si concluderà poi con il concerto alle ore 22 di Samuel Malvaso e il successivo spettacolo pirotecnico».