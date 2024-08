Cibo e territorio, a Zungri tutto pronto per la Sagra della patata

È uno dei prodotti simbolo del comprensorio del Poro. Qui, infatti, il terreno sabbioso favorisce la sua coltivazione. A Zungri tutto pronto per la Sagra della patata in programma il 17 agosto in piazza della Madonna della neve, a partire dalle ore 20.00. L’appuntamento è promosso da un gruppo spontaneo di ragazzi che ormai anni organizzano l’evento enogastronomico. La sagra richiama centinaia di presenze turistiche e locali. Tutto viene organizzato nei minimi dettagli con l’obiettivo di garantire accoglienza e pietanze di qualità: «Lo stand gastronomico è, ovviamente, a base di patate, tipico tubero del territorio zungrese, coltivato in terreni sabbiosi che nelle nostre campagne abbondano. Identifica Zungri così come l’olio e la “suriaca” a burro o cannellina», anticipano i promotori. A fare da cornice degustazioni di prodotti tipici e musica.