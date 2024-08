San Costantino si appresta a essere invaso dai Giganti, oggi il raduno dei mitici colossi in cartapesta

L’appuntamento con decine di coppie di colossi in cartapesta raffiguranti i mitici Mata e Grifone è per questa sera 13 agosto in piazza Dante

Dopo Mileto i Giganti sbarcano a San Costantino Calabro. Oggi 13 agosto nel ridente comune del vibonese, infatti, è prevista l’“invasione” dei mitici colossi in cartapesta raffiguranti la nobile cattolica Mata e il truce saraceno Grifone, coppia con cui viene raccontato il processo di ritorno al rito latino portato a compimento dai normanni nel sud Italia nell’XI secolo, nello specifico dai due figli di Tancredi d’Altavilla, Ruggero il Bosso e Roberto il Guiscardo. L’appuntamento con decine di coppie di giganti è per le ore 19 e fino a tarda notte in piazza Dante e lungo le vie principali del paese. Esso giunge, come detto, dopo il successo ottenuto a Mileto dal raduno svoltosi nei giorni scorsi.

Anche quest’oggi è atteso un gran numero di spettatori, tra cui intere famiglie con figli al seguito, visto che i colossi in cartapesta sono molto apprezzati tra i più piccoli, particolarmente colpiti dal rollio di tamburi e dal passo di danza che scandisce la storia di coppia tra Mata e Grifone, con quest’ultimo che si converte al cristianesimo per amore della sua metà. L’edizione 2024 dell'”Invasione dei Giganti” viene organizzata da un gruppo di giovani desiderosi di spendersi per il territorio di San Costantino Calabro, che dalla sua vanta una lunga tradizione in questo campo. Attualmente sono due le coppie di Mata e Grifone realizzati in loco, che, soprattutto nel periodo estivo, si esibiscono nei vari paesi della Calabria in occasione di feste patronali, e non solo. Le stesse che, insieme ad altre decine di coppie provenienti da tutta la regione, assurgeranno a protagoniste della serata di oggi.