San Costantino Calabro, oggi la seconda tappa della rassegna Natale 2024 con l’arrivo di Santa Claus

Prosegue il fitto programma proposto in questo periodo di festività natalizie dalla Pro Loco di San Costantino Calabro. L’attiva associazione turistica presieduta da Costantino Suppa ha dato il via alla serie di eventi lo scorso 8 dicembre, nel giorno in cui la Chiesa universale festeggia l’Immacolata Concezione di Maria. Nell’occasione è stata inaugurata, per la gioia di grandi e piccini, la Casa di Babbo Natale. Nella stessa giornata sono stati proposti anche un riuscito concerto polifonico e una salutare zeppolata nella piazza cittadina.

La rassegna Natale 2024 proseguirà oggi 17 dicembre alle ore 16.30. A partire da quell’ora in paese è previsto, nello specifico, l’arrivo di Santa Claus, pronto con la sua folta barba bianca e la sua caratteristica risata a portare i doni ai bambini che frequentano la locale scuola dell’infanzia. Il terzo appuntamento della rassegna di fine anno si svolgerà martedì 24 dicembre, a partire dalle ore 18, nel giorno di vigilia del Santo Natale. In quel caso Babbo Natale scorrazzerà in slitta in lungo e largo per le vie di San Costantino Calabro, per poi effettuare la consegna dei regali a tutti coloro che andranno a trovarlo nella sua abitazione.

L’evento conclusivo della manifestazione organizzata dalla Pro Loco è previsto lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Nell’occasione, a partire dalle ore 17, bambini con familiari al seguito potranno partecipare a una tombolata con ricchi premi e assistere all’atteso momento in cui la Befana giungerà in paese distribuendo caramelle e altre leccornie a tutti i presenti.