Gasponi si veste di magia: l’evento per valorizzare e riempire le vie della piccola frazione di Drapia

Un evento per vestire a festa e valorizzare le vie più antiche e caratteristiche di Gasponi, frazione di Drapia. Lo ha ideato il comitato “Sagra del dolce”, la cui è intenzione – spiegano – «è quella di abbellire con addobbi fatti a mano, con materiale di riciclo, gli angoli più nascosti del paese creando delle ambientazioni che portino il visitatore a immergersi con spensieratezza nel luogo ricreato per vivere un’esperienza di relax e pace interiore».

Tra gli ambienti che verranno ricreati: l’angolo con la poltrona musicale, la via dell’ allegria, dei ventagli, il pozzo dei desideri e tanto altro. Il percorso che seguiranno i visitatori sarà allietato dalla banda on the Road “TILLBAND” e da uno spettacolo di fuoco, e sarà possibile, durante la serata, gustare panini e bibite. L’appuntamento è a Gasponi, il 16 agosto a partire dalle ore 20.