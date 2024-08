Zungri si veste di storia e tradizione: torna il secondo raduno dei giganti Mata e Grifone

La locandina dell’evento

Stasera Zungri si prepara a vivere una serata magica con la seconda edizione del raduno dei giganti, un evento che promette di incantare residenti e visitatori sotto il suggestivo titolo “Sotto le stelle con Mata & Grifone”. Promosso dal Comune di Zungri e organizzato dall’Associazione giovanile per la tutela del territorio, questa manifestazione celebra le tradizioni locali e il folklore in un mix di cultura, divertimento e buona cucina. Dalle ore 19:00 il vivace corteo darà il via ai festeggiamenti, partendo da Piazza Umberto I. Le strade del paese si animeranno grazie alle melodie di musicisti locali e agli spettacoli folkloristici che trasporteranno il pubblico in un’atmosfera di festa e convivialità. I giganti, simboli di folklore e tradizione, sfilando tra la gente, porteranno con sé storie antiche e leggende della cultura calabrese.

Alle 20:30 i festeggiamenti si sposteranno poi in piazza Alcide De Gasperi, con l’evento culinario imperdibile della grande salsicciata che promette di deliziare i palati amanti dei sapori tradizionali calabrese. Gli ospiti avranno l’opportunità di gustare piatti tipici e specialità locali, in un trionfo di sapori che celebra le ricette tradizionali della zona. Un viaggio gastronomico che si intreccia con l’esperienza culturale, creando un perfetto equilibrio tra gusto e tradizione.

Questa sera di festeggiamenti non è solo un’occasione per divertirsi, ma anche un momento per riscoprire l’identità culturale di Zungri, nella bellezza incomparabile del cielo stellato di agosto. Gli insegnamenti e il fascino di Mata e Grifone, i leggendari protagonisti della storia locale, si intrecciano con le esperienze di chi partecipa, creando un senso di comunità e appartenenza che rende l’evento ancora più speciale.