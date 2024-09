A Maierato la “Sfilata dei Giganti”, 40 coppie provenienti da tutta la Calabria per un evento unico nel suo genere

Maierato si appresta a vivere una delle manifestazioni più movimentate e colorate del territorio vibonese. Infatti il 14 settembre a partire dalle 21:30, in occasione della festa degli Scrisi, si svolgerà la “Sfilata dei Giganti”. Quaranta coppie di Giganti provenienti da tutta la provincia e non solo, percorreranno le vie del comune dell’entroterra vibonese per poi giungere in Piazza del Monastero dove si esibiranno nella tradizionale danza sul battere della famosa “Tamburriata”. L’evento si concluderà con tutte le coppie che si esibiranno insieme al centro della piazza.

L’iniziativa è promossa da “M&G, Giganti di Maierato” e patrocinata dal Comune in collaborazione con le parrocchie San Nicola e San Michele e con la Confraternita Maria SS della Provvidenza.