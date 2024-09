San Gregorio d’Ippona, la frazione di Zammarò si prepara al pellegrinaggio della Madonna della Salute

Il Santuario mariano diocesano Maria santissima della salute di Zammarò di San Gregorio d’Ippona si prepara al tradizionale pellegrinaggio che celebra la sua venerata Madonna, un evento annuale che attira numerosi fedeli colmi di gratitudine per i miracoli ricevuti nel corso del tempo. Guidata da don Gerardo Furlano, la comunità parrocchiale ha dedicato tempo ed energie a rinnovare il pellegrinaggio alla Madonna della Salute, non solo per affidarle le proprie preghiere, ma anche per creare un momento di unione e riflessione. Dal 30 agosto all’8 settembre, la tradizione del pellegrinaggio si rinnova, richiamando nelle giornate di festa fedeli provenienti da numerose parrocchie del circondario.

Ogni giorno, il programma prevede celebrazioni del Santo Rosario e della novena, con la presenza di ministri del culto che rappresentano le varie parrocchie della zona. Il culmine delle festività si avrà l’8 settembre, con una solenne celebrazione eucaristica alle ore 11, seguita dalla tradizionale processione e una solenne Messa di ringraziamento alle 18. La giornata sarà arricchita dalla partecipazione del Coro polifonico di Monterosso, che si esibirà in concerto al termine della messa, creando un’atmosfera di gioia collettiva. Non mancherà nemmeno il piano bar e gli stand gastronomici che proporranno piatti tipici locali, simbolo della convivialità e della tradizione culinaria della regione.

Il finale sarà affidato a un concerto di Davis Muccari, organizzato grazie al supporto dell’amministrazione comunale, che culminerà con uno spettacolo pirotecnico, chiudendo così una settimana di festa, preghiera e condivisione. «Tutte queste iniziative – hanno fatto sapere gli organizzatori – sono possibili grazie al lavoro instancabile del Comitato festa, che ha curato minuziosamente ogni dettaglio, rendendo omaggio alla Madonna della salute e contribuendo a rafforzare il legame tra la comunità e il suo patrimonio spirituale».