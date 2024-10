Si rompe la saracinesca del serbatoio comunale, a San Gregorio d’Ippona molte zone senz’acqua

Il sindaco di San Gregorio d’Ippona, Pasquale Farfaglia, ha informato la comunità che «a seguito della rottura della saracinesca di apertura del serbatoio situato in viale delle Industrie, l’erogazione dell’acqua avviene senza approvvigionamento. Questo – ha sottolineato il primo cittadino con un messaggio alla cittadinanza sui social – comporta che molte vie, in particolare le zone alte e in vicinanza del serbatoio, non verranno servite fino a quando non verrà sostituita la saracinesca». Un intervento di massima urgenza che, ha poi fatto sapere Farfaglia, «è previsto per le prime ore di domani».