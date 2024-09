Vibo, la sezione Agimus riapre la stagione concertistica: si parte con il pianista Giuseppe Marco Daniele

Dopo la breve pausa estiva, la stagione concertistica 2024, curata dal direttore artistico Andrea Brissa della Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia, riapre le porte della musica. Giovedì 19 settembre, alle ore 18:00, la Biblioteca comunale ospiterà un concerto di musica classica per pianoforte del maestro Giuseppe Marco Daniele. Il giovane talento calabrese, vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, vanta un’importante esperienza concertistica in Italia e all’estero. Ha partecipato alla prima incisione mondiale delle sette sonate per pianoforte e dell’integrale degli Studi di terze, seste ed ottave di Alessandro Longo (pubblicate dalla nota rivista musicale Amadeus). Il concerto in programma a Vibo propone opere di F. Chopin, F. J. Haydn, F. Liszt e S. Rachmaninov.

In vista dell’evento, il direttore artistico Brissa ha sottolineato: «È nostra intenzione avviare un percorso che permetta al pubblico di avvicinarsi al mondo della musica in modo serio contribuendo alla promozione concertistica e allo sviluppo, ai fini culturali, dell’alfabetizzazione musicale». Al contempo, si punta a valorizzare i giovani musicisti del comprensorio vibonese nonché coinvolgere fasce di pubblico che solo occasionalmente partecipa ad iniziative culturali. L’impegno è massimo: «Anche in questa seconda fase concertistica la Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia proporrà concerti di elevato livello qualitativo quale fattore di sviluppo per molti giovani studenti ed amatori».