Torna Vicoli diVini e il centro storico di Vibo si trasforma in un percorso sensoriale dove i prodotti del territorio saranno protagonisti

L'ottava edizione della manifestazione enogastronomica in programma a ottobre è organizzata dall'associazione Saturnalia in collaborazione con l'amministrazione comunale e il Gal - Terre Vibonesi

La locandina dell’evento

Il 4 ottobre il centro storico di Vibo Valentia ospita una serata all’insegna della convivialità e della valorizzazione dei prodotti tipici locali con l’evento “Vicoli diVini”, organizzato dall’associazione Saturnalia in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia e il Gal – Terre Vibonesi. La manifestazione quest’anno giunge alla sua ottava edizione e gl organizzatori si dicono «pronti a stupire e coinvolgere cittadini e visitatori». Vicoli diVini inizierà alle ore 19 per offrire ai partecipanti «un’esperienza unica che mette in primo piano l’enologia calabrese e le prelibatezze culinarie del nostro territorio», hanno sottolineato da Saturnalia. Questa edizione infatti, «è dedicata a sviluppare l’attrattività di Vibo Valentia, trasformando le vie del centro in un percorso sensoriale dove il vino e il cibo saranno protagonisti indiscussi».

L’evento avrà come obiettivo non solo di deliziare i palati, ma anche di far scoprire la ricchezza culturale e storica della Calabria, attraverso una serie di degustazioni, incontri e attività che metteranno in luce le tradizioni vitivinicole locali e i produttori che con passione e dedizione lavorano per portare sulla tavola prodotti di qualità.