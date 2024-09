Il giardino della signora Melina che ha trasformato una scalinata del centro storico di Vibo in un’oasi verde – Video

In via Abate Ortona insieme a suo marito e a un vicino di casa si prende cura di decine di piante e fiori. Una scoperta inaspettata per i turisti che si inoltrano nel dedalo di vicoli del nucleo antico della città: «La bellezza ha bisogno di amore per rivelarsi»

«Non è solo merito mio, ma anche del mio vicino che mi dà una mano». Melina Franzè guarda orgogliosa le piante e i fiori con i quali ha trasformato la scalinata di via Abate Ortona, nel cuore del centro storico di Vibo Valentia, in un giardino che non ti aspetti. Un torrente di verde e altri colori sgargianti che zampilla rigoglioso da ogni scalino grazie all’amore e alla passione di Melina e suo marito, un vigile del fuoco in pensione. A dar loro una mano c’è Danilo, il dirimpettaio, che insieme ai vicini si prende cura di questa oasi nel centro della città. Ci sono le rose, c’è il giglio di Sant’Antonio, la felce e c’è anche una pianta di ulivo. Un giardino che è divenuto meta dei turisti che spesso per caso scoprono questo scorcio di Vibo e mettono mano ai telefonini per fotografarlo. «Si mettono in posa davanti alle nostre piante, qualcuno – ammette la donna compiaciuta – fotografa anche i panni stesi davanti alle nostre case». Fu il compianto Enzo Mobilio a reperire i grandi vasi che erano stati dismessi: «Dopo averli posizionati sulla scalinata, mio marito ha acquistato le piante in un vivaio di Serra San Bruno».

Un angolo suggestivo che ha incantato pure la signora Anna, emigrata da diversi anni a Torino. Ogni estate ritorna nella sua casa natìa che si trova proprio a ridosso della scalinata. È lei l’artefice di questo nostro articolo. È lei che ha inviato una mail alla nostra redazione per segnalare l’impegno e la dedizione dei suoi vicini di casa che hanno impreziosito la scalinata. Cittadini che si prendono cura dei loro quartieri. Esempio di rispetto e amore per la propria città. «Mio marito mi dice che ormai le piante sono troppe…», confida Melina, ma si capisce bene che non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Il centro storico è un agglomerato di antichi palazzi, case ristrutturate e arcate, tracce visibili di un passato glorioso. Un luogo in cui regna il silenzio. Negli ultimi anni il borgo si sta ripopolando, le vecchie case sono state ristrutturate. «Chi vive qui cerca pace e tranquillità», dice Melina, che dopo aver vissuto a lungo nel trafficatissimo Viale Affaccio ha deciso di tornare nei luoghi della sua infanzia. «Amo Vibo, come amo i miei fiori, amo questo rione che andrebbe valorizzato». Ci indica l’erbaccia che cresce a bordo strada e qualche basola saltata. «Amiamo la natura e la bellezza», ripete. «Vibo non è solo cose brutte e degrado. Vibo potrebbe essere ancora un giardino sul mare, come si diceva di questa città un tempo. Ma i giardini hanno bisogno di amore, e chi negli ultimi decenni avrebbe avuto il dovere di prendersene cura non l’ha fatto».