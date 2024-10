Festa di San Raffaele Arcangelo a Orsigliadi di Rombiolo: tre giorni di tradizioni, musica e divertimento

Gli appuntamenti fissati in calendario iniziano stasera alle ore 21:30 con l'attesa Serata paesana tra balli, canti e prelibatezze locali. Domani il concerto di Cecè Barretta

La locandina dell’evento

Inizia oggi e si concluderà il 24 ottobre, la tanto attesa festa in onore di San Raffaele Arcangelo. Tre giorni all’insegna della tradizione, del divertimento e della buona cucina che animeranno la frazione di Orsigliadi di Rombiolo. Nel vivo delle iniziative si entrerà stasera alle ore 21:30 con una Serata paesana ricca di balli, canti e prelibatezze locali: un’occasione per ritrovarsi e condividere momenti di allegria in compagnia.

Domani, 23 ottobre, sarà la volta di un concerto che vedrà protagonista Cece Barretta, l’artista originario di Rocca di Neto molto apprezzato nel panorama musicale del folk. L’appuntamento è alle ore 21:30 in via delle Rose. Il culmine della festa sarà giorno 24 ottobre, data dedicata a San Raffaele Arcangelo. Non mancheranno poi gli “incanti”, le tradizionali aste votive molto partecipate dalla popolazione.