Con Vibo in Fermento la promozione del territorio passa dalle birre artigianali, tutto pronto per la terza edizione

Il 25 ottobre torna Vibo in fermento, l’evento organizzato dalla Pro Loco cittadina e giunto alla sua terza edizione. «Il turismo enogastronomico – è scritto in una nota con cui l’associazione presenta la manifestazione – è una delle strade da percorrere per la promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici della nostra regione, contribuisce in modo significativo alla crescita economica del territorio e allo scambio culturale tra persone residenti in zone differenti. L’evento si pone come obiettivo quello di promuovere le aziende produttrici calabresi di birra artigianale; ogni mastro birraio racconterà la sua storia aziendale, i suoi prodotti e l’origine delle materie prime, il tutto nella splendida cornice del centro storico della città. Riteniamo che il raggiungimento di tale obiettivo possa avere un impatto significativo sulla nostra comunità. Ad arricchire la proposta di intrattenimento saranno presenti street food, musica ed attività ludiche per i bambini».

Prima dell’evento sarà riproposto, a cura dell’associazione Beerstream, un momento di formazione, di degustazione e di cultura enogastronomica all’interno di Palazzo Gagliardi. «Un valido strumento – spiega la Pro Loco – per permettere agli utenti finali di valutare meglio la qualità e la provenienza dei prodotti che degusteranno; alla masterclass parteciperà anche l’associazione sordomuti presieduta da Enzo Murfuni».

Non mancherà la proposta dedicata ai prodotti gluten free, grazie al birrificio Birra Cala e Le delizie e Dolcezze di Caterina Vinci. All’iniziativa parteciperanno anche Raffaele Galimi per Calabria food e lo chef Francesco Messina noto sui social come T’appatumi. L’iniziativa vedrà la collaborazione ed il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia.

«L’amministrazione comunale non si tira indietro e sostiene ogni tipo di iniziativa che riscontri apprezzamento da parte della cittadinanza, e Vibo in Fermento è certamente tra queste – afferma il sindaco Enzo Romeo -. Un principio che intendiamo far valere sempre, su manifestazioni già nate e su quelle che si pongono come obiettivo l’intrattenimento di qualità e lo spirito di aggregazione, anche per rafforzare quel senso della comunità che è da sempre tratto distintivo dei vibonesi».

«Diamo supporto ad un evento che è giunto alla sua terza edizione ed ha dimostrato di saper cogliere la voglia di svago dei vibonesi ma anche dei tanti visitatori che, siamo certi, giungeranno da fuori. Ma non si tratta solo di una serata: lo spirito col quale l’amministrazione appoggia iniziative di questo tipo nasce dalla convinzione che Vibo debba entrare in un circuito virtuoso di manifestazioni ed eventi che la facciano conoscere ben oltre i propri confini, determinando, con ciò, anche importanti risvolti sul piano del commercio locale», le parole dell’assessore alle Attività produttive, Stefano Soriano.

Quest’anno Vibo in fermento avrà anche il patrocinio della Regione Calabria. «Condividiamo il progetto di promozione e valorizzazione della birra artigianale calabrese e dei prodotti tipici proposti dagli street food, attrattori e divulgatori di cultura e tradizioni», così il consigliere regionale di maggioranza Michele Comito.

Media partner dell’evento il gruppo Pubbliemme, main sponsor Paradiso group. L’evento verrà promosso attraverso la prevendita dei ticket on Line su oooh.events o prevendita diretta: Boutique Corso 106, Pelletteria Catania, 33Preview, Ciccio’ Del Duomo, Etoile Bar, Refresh ristorante, Dan John ( Vibo Center ), Guinness pub, Clav pasticceria, Bar Vittorio Corso Vittorio Emanuele.