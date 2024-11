Letteratura e musica protagonisti a Rombiolo: ecco il programma degli appuntamenti

Due eventi culturali si svolgeranno venerdì e sabato a Rombiolo. Domani, nella sede dell’Auditorium comunale (a partire dalle ore 18), ci sarà la presentazione del libro di Santo Gioffrè “Evasioni d’amore”. L’iniziativa nasce per celebrare la ricorrenza della festività dedicata a Santa Cecilia, patrona della musica. Per questo motivo ci saranno musicisti e cantanti che si esibiranno con degli intermezzi legati ad alcuni personaggi protagonisti dei 5 racconti presenti nel libro di Gioffrè come il grande compositore Giovanni Battista Pergolesi (autore tra le altre opere dello Stabat Mater) e poi di Lucio Dalla, conosciuto direttamente dallo scrittore sul set della fiction Artemisia Sanchez (2008), tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore originario di Seminara. A dialogare con l’autore ci sarà la giornalista e scrittrice Anna Rosa Macrì e Orietta Barbuto (avvocato).

Nel corso della serata si esibiranno la “Schola Cantorum don Raffaele Lagadari”, diretta dal maestro Gregorio Lagadari; del gruppo musicale formato dai maestri Francesco Mangialavori, Daniele La Rosa, Danilo Navarra, Siria Di Bartolo, Nicola Pata e dalla voce del soprano Benedetta Larosa. L’iniziativa è stata promossa con il patrocinio del Comune di Rombiolo e la collaborazione delle associazioni culturali “Musica insieme”, l’Arci di Rombiolo e la Schola Cantorum don Raffaele Lagadari.

Sabato 23 altro appuntamento della rassegna “Autunno letterario” con il romanzo d’esordio di un giovane autore calabrese, “La fortuna del Greco” scritto da Vincenzo Reale. La presentazione si svolgerà sempre all’Auditorium comunale a partire dalle ore 18.30.

A dialogare con l’autore Alessia Gerace (presidente della Pro Loco di Rombiolo). Sono previsti i saluti da parte del sindaco di Rombiolo Caterina Contartese e dell’assessore alla Cultura Laura Papaianni. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Rombiolo. Il romanzo racconta una Calabria riscoperta nella sua identità più profonda con una rappresentazione mitizzata dei protagonisti attraverso una dimensione antropologica che rifonda il rapporto con la memoria che i giovani autori calabresi riscoprono alla luce della mutazione antropologica e dell’omologante perdita di identità.