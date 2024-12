Un disegno per nonno Pino giunge alla terza edizione: tutto pronto per la premiazione dei vincitori al Comune di Filadelfia

La locandina dell’evento

Si svolgerà domani dalle ore 10, nell’Auditorium comunale di Filadelfia, la premiazione della terza edizione del concorso “Un disegno per nonno Pino”, rivolto ai bambini della scuola primaria dell’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia che la famiglia Teti-Serratore ha promosso in memoria di Giuseppe Teti (“nonno Pino”), prematuramente scomparso il 21 ottobre 2022. «Sono 120 i disegni in gara quest’anno – hanno fatto sapere gli organizzatori in un comunicato stampa -, rappresentativi di alcune categorie definite in base ai valori che “nonno Pino” ha sempre promulgato nella sua vita, ovvero gentilezza, agricoltura, ingegnosità e tradizioni. I disegni realizzati dai bambini – prosegue la nota -, sono splendide rappresentazioni di paesaggi agricoli, di gesti di gentilezza, di tradizioni tramandate, di ingegni escogitati. Nonno Pino ne sarebbe fiero».

Il programma della giornata, moderata da Mariano Serratore, prevede i saluti della famiglia Teti, a cura di Bruno, Antonella e Francesco Teti, oltre a quelli di Anna Bartucca, sindaco di Filadelfia, di Giuseppina Bilotta, responsabile del plesso della scuola primaria di Filadelfia e di Davide Caruso, assessore del Comune di Filadelfia con delega alla Sanità e allo sviluppo del territorio. Sono inoltre previsti gli interventi dei membri della giuria del concorso: Leonardo Aldegheri, produttore di libri per l’editoria, presidente sezione “Carta, cartotecnici e grafici” di Confindustria Verona, nonché autore del libro “Nella testa di Alice”; Rocco Lico, astrofisico del team “Event Horizon Telescope” che ha realizzato la prima immagine del buco nero Sagittarius A*; Anna Pitt, docente di Arte e immagine della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia e Barbara Fruci, pittrice e maestro d’arte applicata. Interverrà anche Giuliano D’Antonio, presidente della Fondazione Fonmed tra i patrocinanti dell’iniziativa.

A seguire, la premiazione dei vincitori del concorso per ciascuna categoria (1°, 2° e 3° premio). «Per ogni tematica – hanno poi specificato gli organizzatori -, saranno premiati i primi 3 classificati. I vincitori riceveranno buoni regalo da utilizzare per l’acquisto di libri su internet dal valore complessivo di 320 euro».