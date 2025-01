A Limbadi un convegno sulle erbe della salute per la cura del corpo e della mente

Un convegno medico-scientifico incentrato sulla cura del corpo e della mente, promosso dall’associazione culturale “Mimmo Tripaldi”, si svolgerà domani alle ore 16:30 nella Sala convegni del Municipio di Limbadi. «Un percorso – hanno fatto sapere gli organizzatori in un comunicato stampa – che mette in primo piano la salute del corpo e della mente, in una visione olistica». Il convegno dal tema La terapia con le “Erbe della salute” è organizzato dall’associazione culturale che da oltre un anno sta promuovendo delle iniziative in cui aspetti medico-scientifici, temi sociali e culturali dialogano tra di loro. Il programma prevede i saluti istituzionali da parte del sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri, e quelli della presidente dell’associazione Aurora Corso, poi le relazioni del convegno.

Per la parte scientifica sulle proprietà terapeutiche delle erbe interverranno Stefania Barillaro guida “Aigae” ambientale escursionistica, esperta in piante officinali e Anna Maria Pugliese, medico internista. Un approccio sperimentale e innovativo che sta aprendo nuovi campi di indagine è quello neuropsicologico, cioè come il nostro sistema neuronale reagisce nelle diverse esperienze, che verrà affrontato da Agostino Puntoriero, docente di Psicanalisi clinica alla Scuola Sppg di Reggio Calabria e direttore del Centro di neuroscienze cliniche e neuropsicologia “Padre Pio” di San Ferdinando».

Per quanto riguarda invece i benefici nutrizionali e una corretta alimentazione interverrà Maria Grazia Santagata, dietologa medica e nutrizionista clinica. Durante il convegno, ci saranno degli intermezzi musicali a cura del Trio “EtnoPathos”. A moderare il convegno sarà Nicola Rombolà, docente e giornalista.