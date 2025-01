Vibo è… mille culure, a 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele una serata-racconto sul cantautore napoletano

L'appuntamento già sold out al Cinema Moderno il 31 gennaio alle 20.30 riunirà diversi artisti dal pop al folk, dal blues al jazz per ricordare un artista senza tempo

La locandina dell’evento

Il 2025 è un anno di ricorrenze tonde per la storia di Pino Daniele: il 4 gennaio è stato il decennale della sua morte e il prossimo 19 marzo avrebbe compiuto settant’anni. Per ricordare la sua musica, Maria Teresa Marzano ha ideato e organizzato “A voce d’ ‘e creature – Omaggio a Pino Daniele”, una serata-racconto che si svolgerà al Cinema Moderno di Vibo Valentia il 31 gennaio alle ore 20:30 e sarà l’occasione per ascoltare i capolavori del cantautore napoletano nell’interpretazione di tanti artisti, per lo più calabresi ma non solo.

Davis Muccari, Maria Chiara Carrozzo, i Parafonè, Natalia Saffioti, Saverio Garipoli, il Quintetto di Emanuele Marsico, Cecilia Larosa, QuartoDivino Blues Band, Gio Fìlice, interpreteranno – ognuno con la propria sensibilità e il proprio stile – i brani più significativi di Pino Daniele in un appuntamento che sarà l’occasione per ripercorrere un percorso artistico straordinario che ha rappresentato un nuovo modo di guardare al Sud.

Maria Teresa Marzano ha voluto sottolineare la novità e l’estensione di questo sguardo invitando musicisti molto diversi tra loro, con interessi che vanno dal pop al folk, dal blues al jazz, e la serata rappresenterà anche un modo per tentare un bilancio su cosa resta nella musica di oggi della ricca eredità culturale rappresentata dal canzoniere di Pino Daniele. «L’entusiasmo con cui la città ha risposto e che ha portato a un tutto esaurito quando ancora mancavano più di dieci giorni all’evento – ha fatto sapere la stessa Marzano attraverso un comunicato stampa -, dimostra che la scommessa è stata felice».