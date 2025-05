Giubileo, Tropea si prepara a celebrare la sua patrona Santa Domenica con il pellegrinaggio in Cattedrale

Giornata di profonda spiritualità sabato 24 maggio a partire dalle ore 10 in piazza San Michele nei pressi della chiesa del Purgatorio. Il corteo si snoderà poi per le vie del centro storico

La città di Tropea si appresta a vivere una giornata di profonda spiritualità e tradizione in onore della sua patrona, Santa Domenica. Il prossimo 24 maggio, fedeli e cittadini sono invitati a partecipare al Giubileo e al pellegrinaggio organizzato per celebrare la santa protettrice. L’evento inizierà alle ore 10 in piazza San Michele, nei pressi della suggestiva chiesa del Purgatorio. Qui, i partecipanti si raduneranno per dare il via a un corteo che si snoderà attraverso le vie del centro storico fino a raggiungere la chiesa dei Nobili, situata accanto al palazzo municipale. In questo luogo di significato storico e civile, si terrà un momento di saluti e condivisione tra le autorità e i fedeli presenti. Il cuore della celebrazione sarà il successivo pellegrinaggio che condurrà i partecipanti verso la maestosa Cattedrale. Alle ore 11, all’interno del sacro edificio, si terrà una solenne celebrazione eucaristica giubilare, un momento culminante di preghiera e devozione che sarà presieduto da don Nino Di Vincenzo, assistente ecclesiastico.

A testimoniare il forte legame tra la devozione popolare e il territorio, parteciperà all’evento anche Alfredo Lucchesi, presidente della Rete delle Città di Santa Domenica e sindaco di Santa Domenica a Talao. La sua presenza sottolinea l’importanza di Santa Domenica come figura unificante per diverse comunità che condividono la stessa fede e tradizione. Questa giornata rappresenta una preziosa occasione per la comunità tropeana e per tutti i fedeli di riscoprire le radici della propria spiritualità e di rinnovare il proprio omaggio alla Santa patrona.