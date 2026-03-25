Cresce l’attesa per la rappresentazione sacra diretta dal regista Giuseppe Purita. Un evento che vede protagonisti i bambini in un messaggio di speranza e comunità. L’appuntamento è per domenica 29 marzo alla Chiesa di San Pietro (Ricadi), dalle 18.30.

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell'anno: la Passione vivente. Un evento che promette di trasformare la preghiera in un’esperienza visiva ed emotiva travolgente, grazie al lavoro sinergico di una comunità che ha deciso di mettere il cuore in ogni dettaglio.

«Il motore creativo di questa edizione – si legge in una nota stampa dei promotori - è la regia di Giuseppe, che con pazienza e visione artistica ha guidato l'intero cast in un percorso di preparazione intenso e appassionato. La sua capacità di unire il rigore della messa in scena alla profondità del messaggio spirituale è stata la chiave per coordinare un gruppo numeroso e motivato. Ma i veri protagonisti, pronti a emozionare il pubblico, sono i bambini dell’Oratorio "San Carlo Acutis". Con la loro purezza e l'entusiasmo travolgente, i piccoli attori daranno volto e voce ai momenti salienti della passione vivente, dimostrando che il messaggio cristiano non ha età e può essere testimoniato con incredibile forza anche dai più giovani».

Parole di ringraziamento nei confronti di «Don Francesco Sicari, guida spirituale infaticabile della parrocchia. È stata la sua fiducia a rendere possibile questo progetto, offrendo ai bambini e alle famiglie uno spazio di crescita, aggregazione e riflessione. La sua presenza costante è il collante che tiene unita questa grande famiglia parrocchiale sotto il segno di San Carlo Acutis».