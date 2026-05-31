Le modelle sfileranno in città dal pomeriggio mentre l’evento clou si terrà alle 21 a Palazzo Santa Chiara. Protagonisti Claudio Greco, Emily Lo Iacono, Cristian Spinelli, Giuseppe Cupelli, Milva Rizzo e Mariana Lancellotti, con premi e collezioni firmate

A Tropea la moda torna a uscire dai saloni e a muoversi tra vicoli, scorci e palazzi storici. Il 2 giugno 2026, nella cornice di Palazzo Santa Chiara, è in programma la quarta edizione della Tropea Fashion Week, la kermesse «dedicata alla moda e al talento creativo» che prenderà il via alle 21.

La manifestazione non resterà confinata alla serata: già dal pomeriggio, le modelle attraverseranno le vie del centro storico, offrendo a turisti e visitatori «un’anteprima esclusiva dello spettacolo serale» e portando l’atmosfera della passerella nel cuore della città.

La quarta edizione a Palazzo Santa Chiara

L’appuntamento, organizzato per il quarto anno consecutivo dai patron Anna Patania, ideatrice e direttrice dell’evento, e Giulio Buccinà, avrà la direzione artistica e la conduzione di Franco Buccinà.

La scelta dell’ex convento, oggi sede di Palazzo Santa Chiara, conferma il legame tra la manifestazione e il centro storico di Tropea, chiamato a ospitare una serata pensata per valorizzare creatività, abiti, accessori e percorsi professionali legati al mondo della moda.

Il premio a Claudio Greco e le collezioni in passerella

Tra i momenti più attesi ci sarà il riconoscimento allo stilista Claudio Greco, premiato per il suo ruolo di «ambasciatore della moda calabrese». Per l’occasione presenterà una «prestigiosa collezione composta da dodici abiti esclusivi», destinata a essere uno dei passaggi centrali della serata.

Accanto a lui, la passerella darà spazio ai giovani talenti Emily Lo Iacono e Cristian Spinelli, che presenteranno le loro nuove collezioni. Sarà presente anche il designer Giuseppe Cupelli, mentre una parte della manifestazione sarà dedicata alle creazioni di Milva Rizzo, con una selezione di gioielli, e a «un’esclusiva collezione di cravatte firmata da una stilista locale».

Gli ospiti e il riconoscimento a Mariana Lancellotti

Nel parterre di Palazzo Santa Chiara sono attesi numerosi ospiti. Durante la manifestazione sarà inoltre assegnato un premio speciale all’attrice calabrese Mariana Lancellotti, apprezzata dal pubblico per le sue recenti interpretazioni nelle fiction Rai.

Dagli organizzatori arriva anche un ringraziamento al Comune di Tropea, al sindaco Giovanni Macrì, agli operatori coinvolti nell’organizzazione, alla Polizia locale e al comandante Papalia per il «prezioso supporto e la collaborazione».