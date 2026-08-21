Oltre 4mila presenze e un centro storico animato da migliaia di visitatori. Si è chiusa con numeri importanti la seconda edizione del Dasà Food Fest, svoltasi mercoledì 19 agosto lungo Corso Umberto I.

Una serata dedicata ai sapori, alla musica e alle tradizioni che ha confermato la crescita della manifestazione, nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio e la sua identità gastronomica e culturale.

Promosso da Dàsos Eliès, Pasta Grammar e Calabria Food, con il patrocinio del Comune di Dasà e del GAL Terre Vibonesi, l’evento ha coinvolto associazioni locali, operatori, attività, professionisti della ristorazione, giovani e volontari, trasformando il cuore del paese in un percorso dedicato al gusto e all’accoglienza.

«Superare le 4.000 presenze alla seconda edizione rappresenta per noi un risultato straordinario e, allo stesso tempo, una grande responsabilità per il futuro – sottolineano i promotori –. Il Dasà Food Fest nasce con l’obiettivo di raccontare il nostro territorio attraverso il cibo, le tradizioni e soprattutto attraverso la sua comunità. La risposta del pubblico dimostra che la strada intrapresa è quella giusta».

Per gli organizzatori, però, il risultato va oltre i numeri: «Il dato più importante non è soltanto il numero delle persone presenti, ma ciò che ha reso possibile questo risultato: la capacità di un intero paese di lavorare insieme. Associazioni, attività, volontari e cittadini hanno collaborato con entusiasmo e spirito di appartenenza. Il successo del Dasà Food Fest appartiene quindi a tutta Dasà».

La manifestazione ha richiamato visitatori anche da fuori comprensorio, diventando così un’occasione di promozione del centro storico, dell’ospitalità e delle eccellenze gastronomiche locali.

Dàsos Eliès, Pasta Grammar e Calabria Food hanno ringraziato tutte le associazioni dasaesi, gli operatori, le attività, i giovani e i volontari impegnati nell’organizzazione, oltre al Comune di Dasà e al GAL Terre Vibonesi per il sostegno.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana e a FareAmbiente, impegnati nel garantire il regolare e sicuro svolgimento dell’evento.

Infine, il grazie degli organizzatori alle oltre 4mila persone che hanno partecipato alla serata. Un risultato che consolida il Dasà Food Fest e pone già le basi per le prossime edizioni.