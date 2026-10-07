Il concerto promosso da A.Gi.Mus. è in programma il 9 ottobre alle 18. Un viaggio tra melodramma, romanza da salotto e letteratura cameristica, con un repertorio pensato per esaltare voce e pianoforte

Vibo Valentia si prepara a ospitare un concerto lirico di particolare rilievo nell’ambito della stagione concertistica Vibo Verdiana. L’appuntamento, promosso dalla sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia, è in programma giovedì 9 ottobre 2026 alle ore 18 all’Auditorium Valentianum.

L’evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia e porta in città due interpreti di particolare sensibilità artistica: il soprano Chiara Aracri e il pianista Francesco Silvestri.

Il programma accompagnerà il pubblico attraverso la grande vocalità e la letteratura operistica e cameristica, con un percorso tra pagine celebri e brani di particolare pregio.

A sottolineare il significato dell’appuntamento è Andrea Brissa, direttore artistico della rassegna, che esprime entusiasmo per la presenza dei due musicisti: «Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare un duo di tale talento all'interno della nostra stagione Vibo Verdiana»

Brissa evidenzia quindi il valore degli interpreti e del repertorio proposto: «La voce di Chiara Aracri e la maestria pianistica di Francesco Silvestri sapranno valorizzare al meglio un repertorio che attraversa i momenti più alti del melodramma e della romanza da salotto, offrendo al nostro pubblico un momento di pura emozione e di altissimo valore culturale».

Un appuntamento che, nelle parole del direttore artistico, rappresenta anche una conferma del percorso intrapreso dalla rassegna. «La presenza di artisti di questo calibro – conclude Brissa – testimonia la vitalità della nostra proposta artistica e il valore del lavoro che portiamo avanti con A.Gi.Mus.».