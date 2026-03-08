Una serata di intensa musica ha animato la sala concerti del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, nella sede dell’ex Convento dei Gesuiti. Protagonista del recital è stata la giovane pianista calabrese Chiara Alessio, al suo debutto solistico con un programma interamente dedicato al grande repertorio pianistico tedesco.

«Il concerto – è scritto in un comunicato stampa – ha proposto un percorso tra classicismo e romanticismo, con pagine tra le più rappresentative della letteratura pianistica, mettendo in evidenza le qualità interpretative della musicista: controllo tecnico, sensibilità espressiva e capacità di costruire con chiarezza il discorso musicale.

Ad aprire il programma – prosegue la nota – è stata la Sonata per pianoforte op. 31 n. 3 “La caccia” di Ludwig van Beethoven, brano brillante e ricco di contrasti, nel quale la pianista ha restituito il carattere vivace e dialogante della scrittura beethoveniana, alternando energia ritmica e leggerezza espressiva.

Il cuore della serata è stato dedicato a Robert Schumann con Faschingschwank aus Wien (Carnevale di Vienna), op. 26, composizione articolata che attraversa momenti lirici e passaggi virtuosistici, restituendo la varietà espressiva del linguaggio romantico.

A chiudere il concerto il celebre Rondò capriccioso op. 14 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dopo l’introduzione cantabile dell’Andante, il Presto finale ha concluso la serata con un passaggio di forte energia pianistica.

Ventitré anni, Chiara Alessio si avvicina alla musica all’età di quattro anni. Dopo gli studi al Liceo musicale “Lucrezia della Valle”, ha proseguito la propria formazione al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, dove è stata ammessa al Triennio accademico di Pianoforte.

Nel corso del suo percorso ha studiato con i maestri Carmen Anastasio e Lorenzo Bevacqua e attualmente frequenta il Biennio accademico sotto la guida del maestro Paolo Pollice. Ha inoltre partecipato a diverse masterclass, confrontandosi con differenti tradizioni pianistiche.

Attiva anche in ambito concertistico, ha preso parte ai concerti organizzati dalla Consulta degli studenti nell’anno accademico 2024/2025 e alla rassegna Piano City nella città di Corigliano-Rossano.

Il recital – conclude la nota stampa – rientra nella stagione concertistica del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, realizzata in collaborazione con AMA Calabria, un cartellone che continua a proporre appuntamenti musicali e a valorizzare i giovani talenti formati all’interno dell’istituzione vibonese».