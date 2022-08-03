L'evento si terrà giovedì 4 agosto, nella splendida cornice del viale dietro al Castello Ruffo. La vincitrice accederà direttamente alla finale regionale 2023

Sarà la città di Nicotera ad ospitare la selezione ufficiale per la regione Calabria del concorso di bellezza “Miss Mondo”. L’appuntamento è per giovedì 4 agosto, alle ore 21:30, lungo il viale dietro al Castello Ruffo. Una splendida cornice, con un affaccio sul mare che spazia dal porto di Gioia Tauro allo Stretto di Messina e fino alle isole Eolie.



Tutto pronto dunque, per una serata in cui saranno protagoniste la moda e l’arte. Oltre alle ragazze che – dopo la vittoria nella precedente selezione della miss briaticese Nicoletta Ventrice – si contenderanno il titolo per accedere direttamente alla finale regionale 2023 di “Miss Mondo”. L’organizzazione della serata è curata dall’agenzia di eventi e spettacoli Andrea Cogliandro, in sinergia con l’amministrazione comunale e in particolare con l’assessore al Turismo Roberto Massara.

Tanti gli ospiti attesi, tra cui anche la miss Mondo Calabria 2022, la sorianese Maria Pullella.