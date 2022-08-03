Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
Sarà la città di Nicotera ad ospitare la selezione ufficiale per la regione Calabria del concorso di bellezza “Miss Mondo”. L’appuntamento è per giovedì 4 agosto, alle ore 21:30, lungo il viale dietro al Castello Ruffo. Una splendida cornice, con un affaccio sul mare che spazia dal porto di Gioia Tauro allo Stretto di Messina e fino alle isole Eolie.
Tutto pronto dunque, per una serata in cui saranno protagoniste la moda e l’arte. Oltre alle ragazze che – dopo la vittoria nella precedente selezione della miss briaticese Nicoletta Ventrice – si contenderanno il titolo per accedere direttamente alla finale regionale 2023 di “Miss Mondo”. L’organizzazione della serata è curata dall’agenzia di eventi e spettacoli Andrea Cogliandro, in sinergia con l’amministrazione comunale e in particolare con l’assessore al Turismo Roberto Massara.
Tanti gli ospiti attesi, tra cui anche la miss Mondo Calabria 2022, la sorianese Maria Pullella.