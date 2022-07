Miss mondo Calabria, la 21enne di Briatico Nicoletta Ventrice prima finalista regionale

La briaticese Nicoletta Ventrice è la prima finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2023. Si è svolta ieri sera nella bellissima scalinata della scuola ‘Zagari’ di Palmi (Reggio Calabria) la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. A rappresentarlo in esclusiva regionale l’agenzia Andrea Cogliandro Eventi. Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia. Preparate dal make-up (a cura del centro estetico “Nettuno” di Palmi, Hair Style del centro ‘Sofisticata Bellezza‘ di Marina di Gioiosa Jonica), con la presenza della Miss Mondo Calabria 2021, la bellissima Hiba, ormai inserita nell’organizzazione dello stesso concorso, si sono intervallate esibizioni di canto e video spot contro la violenza sulle donne e soprattutto contro la guerra. [Continua in basso]

Dopo un’attenta selezione della giuria, composta da Giada Zurzolo, giornalista direttore Zmedia, Damiano Tripodi, giornalista ‘La Piana’, Francesco Marcellino e Clara Sprizzi, ex modella e danzatrice, è stata la concorrente Nicoletta Ventrice a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2023.

Nicoletta,universitaria e con tanti sogni nel cassetto, commenta dopo la vittoria: «Questo momento é davvero molto importante per me. Non è facile percorrere la strada dell’orientamento alla mia età. I sogni che si coltivano sin da bambina si mischiano ai progetti e le aspettative del futuro che affacciano alla vita da adulti. Ed eccomi qui, catapultata a testa in giù con il cuore e con la mente in un sogno che avevo messo da parte. Ho iniziato a dedicarmi alle mie passioni, tutte orbitanti intorno al mondo della bellezza: sport, cibo sano e mente sana. Mi sono allenata, sto studiando e non perdo mai di vista chi sono e cosa voglio diventare». «Non sempre però – continua – si hanno le forze di andare avanti tenacemente; sono quelli i momenti in cui ritrovo presenti famiglia e amici, che con altruismo e amore mi sostengono. Ecco che quindi é doveroso ringraziare per questo nuovo e meraviglioso traguardo Andrea Cogliandro, persona splendida e disponibile con tutte noi ragazze. È con il cuore che dedico il sogno che sto vivendo alla mia famiglia, sempre alle mie spalle, seppur in punta di piedi; ai miei amici che mi fiancheggiano e mi esortano, giorno dopo giorno e non per ultimo, a mia sorella Mariassunta e la mia migliore amica Federica che mi sono sempre vicini- conclude la vincitrice della selezione».