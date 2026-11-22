Ricordare attraverso i gesti e le iniziative è il modo più sincero per omaggiare chi non c'è più, perché nessuno muore davvero se continua a vivere in ciò che si fa. L'arte, la musica e i colori rappresentano l'espressione più autentica della sensibilità umana e diventano strumenti capaci di alleviare anche i dolori più profondi. A Pannaconi, piccola frazione del comune di Cessaniti, tutto questo prende forma nel ricordo sempre vivo di Antonio Guerrera, il giovane musicista e amante della musica folk scomparso prematuramente a soli diciassette anni il 30 settembre 2013.

Il Memorial "Musica a Colori"

Per mantenere intatta la sua memoria, ogni anno la comunità di Pannaconi dedica ad Antonio il Memorial "Musica a Colori" ( giunto alla sua tredicesima edizione) , una giornata che racchiude tutte le sue più grandi passioni . Tra laboratori espressivi, attività musicali, premiazioni e melodie che riempiono le strade, l'evento trasforma il ricordo in una festa collettiva. A partecipare sono state anche le scuole con il Liceo artistico "Colao" di Vibo Valentia, il Liceo statale "Capialbi" di Vibo Valentia e l'Istituto Comprensivo di Cessaniti.

Un cuore che continua a battere

A rendere ancora più intenso il significato dell'iniziativa sono le parole della madre di Antonio, che racconta la generosità inesauribile del figlio: «Antonio aveva un cuore immenso. Un cuore che non bastava a lui solo, ma doveva donarlo a noi, alla sorella, ai parenti, ai suoi centinaia di amici e a chiunque incontrava. Faceva tante cose, ma in ogni cosa che faceva c'era sempre lui in tutta la sua generosità, lasciando il segno e soprattutto amore».

Dalla ferita alla rinascita

Di fronte a una perdita incolmabile, il dolore si è trasformato in un motore di vita e condivisione. «Quando l'abbiamo perso ho sentito un vuoto che ti toglie il respiro», confida la madre. «Eppure in quel vuoto ho sentito ancora lui, il suo cuore batteva in tutti quelli che lo avevano amato. Allora ho capito che un cuore così non può e non deve finire. Così è nata "Musica a colori". Ogni 30 settembre non celebriamo la morte, ma il suo cuore. Lo facciamo con i bambini, con i ragazzi delle scuole, con gli abbracci. Perché il dolore ti chiude ma l'amore ti apre, e noi abbiamo scelto di aprire il cuore e di far entrare di nuovo la vita».

Un messaggio di speranza per chi soffre

La storia di Antonio e della sua famiglia diventa infine un abbraccio ideale rivolto a chiunque stia affrontando un momento difficile: «A chiunque stia attraversando il proprio buio voglio dire che non è solo e non tutto è perduto. Si può ricominciare a sorridere e tornare a vivere. Antonio vive ancora in ogni nota, in ogni colore, in ogni sorriso di quel giorno. E finché avremo forza, noi continueremo a colorare la musica e a far battere ancora il suo cuore immenso».