L'iniziativa sostenuta dal Mic e dall’Anci si terrà il 21 settembre nel borgo di Carciadi dalle ore 12 alle 16. L’obiettivo è arrivare a riconoscere l’enogastronomia tricolore patrimonio dell’Umanità

Il Comune di Spilinga entra ufficialmente nella rete nazionale dell'iniziativa “Il pranzo della domenica”, promossa dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; dal ministero della Cultura e da Anci, con l'obiettivo di coinvolgere le Amministrazioni e le comunità in un pranzo organizzato in una piazza significativa del Comune, in occasione della candidatura della cucina italiana nella lista del patrimonio immateriale dell’Unesco.

L'evento, che si svolgerà domenica 21 settembre dalle ore 12 alle 16 nel borgo di Carciadi, tra piazza Ferdinando Pontoriero e via della Liberazione, renderà Spilinga una delle protagoniste di questa grande festa collettiva. Cittadini, famiglie, associazioni, chef e ristoratori si ritroveranno per un momento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali. L'obiettivo è dimostrare come la cucina italiana sia molto più che semplice cibo: è cultura, socialità, identità e memoria. Un patrimonio che lega generazioni e territori, fatto di riti, gesti e convivialità.

A Spilinga l'evento è organizzato in collaborazione con l'Accademia internazionale di cucina mediterranea e tutti i cittadini sono invitati a partecipare per questa occasione unica per celebrare insieme la ricchezza della tradizione culinaria italiana e l'importanza della condivisione. Maggiori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.