Il professor Piero Cuda ha guidato l’incontro “Percorsi Divini” nei laboratori di sala dell’istituto. Presenti dirigenti scolastici, amministratori e rappresentanti del settore enogastronomico

Non una semplice degustazione ma un momento di formazione dedicato alle nuove tendenze del settore vitivinicolo. Nei laboratori di sala dell’Istituto Alberghiero di Tropea, si è svolta la masterclass “Percorsi Divini”, dedicata ai cosiddetti “vini speciali”.

A guidare l’incontro è stato il professor Piero Cuda, esperto di enogastronomia, che ha condotto i partecipanti in una degustazione focalizzata su alcune tipologie particolari: orange wine (vino arancione), vino blu, vino verde e vino viola, tra cui il Purple Reign.

Alla serata hanno partecipato gli studenti del corso serale, il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, la DSGA Ortenzia Caliò, il responsabile del corso serale Giuseppe Carlino, il presidente del Consorzio della ’Nduja di Spilinga Francesco Fiammingo, il sindaco di Spilinga Enzo Marasco e il vicesindaco Franco Barbalace, oltre a docenti dell’istituto.

«Il serale – ha dichiarato il dirigente Cutuli – utilizza una didattica innovativa che coinvolge tutte le discipline basandosi su un argomento unico, con risultati positivi in termini di competenze e formazione degli studenti».

Nel corso della masterclass Cuda ha illustrato l’evoluzione del vino a livello internazionale e alcune delle nuove tendenze del mercato, soffermandosi anche sui vini dealcolati e sul tema del consumo consapevole. «Il concetto di “vino speciale” – ha spiegato – nasce dall’incontro tra tecniche produttive particolari e il potenziale naturale delle uve, dando vita a prodotti caratterizzati anche da colori insoliti».

Alla degustazione è stato affiancato un buffet tematico preparato dagli studenti del corso serale, in particolare dalle classi IV B e parte della IV A, che hanno curato gli abbinamenti gastronomici con le bottiglie presentate durante la lezione.