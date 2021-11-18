Mercatini di Natale, zeppolate, il presepe vivente e poi ancora la casa di Babbo Natale e l’arrivo della Befana. Ecco il programma delle iniziative

Polvere di stelle sul borgo dei borghi 2021. Tropea si appresta a far rivivere ad adulti e bambini la magia del Natale. Una serie di iniziative sono state messe in campo dal Comune della Perla del Tirreno in sinergia con le associazioni del territorio, in vista delle festività natalizie: appuntamenti teatrali, esibizioni musicali, mercatini di Natale, la zeppolata, il Presepe vivente. Questi alcuni degli eventi che animeranno la cittadina dal 20 novembre al 6 gennaio.

Natale a Tropea

L’idea è stata quella di presentare un calendario diversificato per andare incontro ai cittadini, soprattutto i più piccoli nonchè offrire occasioni di svago in occasione della festa più attesa dell’anno. Nel vivo si entrerà sabato 20 novembre, dalle ore 16.30 con la cerimonia di accensione delle “Luci d’artista”. L’appuntamento è previsto in piazza Ercole. A fare da cornice, la performance del soprano Gemma Fazzari accompagnata dal maestro Francesco Pata.

I mercatini, la casa di Babbo Natale e il presepe vivente

La zampogna per le vie del centro, a cura della Pro loco, allieterà le serate fino al 24 dicembre. dal 20 novembre al 6 gennaio spazio alla Casa di Babbo Natale e ai mercatini. Ci sarà anche uno spazio dedicato ai selfie e al primo presepe artigianale nei portoni storici. Tra le altre iniziative degne di nota, la zeppolata presso villa Ghirlanda (24 dicembre), il presepe vivente nel centro storico (26 dicembre e 5 gennaio). Il 5 gennaio, la casa della Befana con dolci e caramelle per i bambini.

Il calendario degli eventi a Tropea