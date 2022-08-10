Filo conduttore della kermesse che si svolgerà sabato 13 agosto “Santi e briganti". E quest'anno ritorna anche la sagra aramonese

Tutto pronto o quasi per il Tamburello festival che si svolgerà sabato 13 Agosto. Filo conduttore: “Santi e briganti”. Un percorso che il sindaco Corrado L’Andolina ha definito in questi termini: «Santità e brigantaggio fanno parte della nostra storia, a volte esaltante, altre di soprusi e ingiustizie.

Guardare ai santi calabresi significa coglierne le virtù e ai briganti comprendere il senso di una scelta radicale e talvolta di disperazione. Fra le pieghe della storia calabrese ci sono ancora da leggere tante pagine di gioia e patimento, rassegnazione e aspirazione, odio e amore». Tre i gruppi e gli artisti che si esibiranno: Sasà Megna noto cantatura di Mesoraca; all’uso antico un gruppo di giovani sonaturi dell’area del Pollino; Sandro Sottile, quest’ultimo con un progetto speciale dedicato all’elemento coreutico-musicale del Savuto.

Novità anche sul versante della sagra aramonese. Salsicce, cannoli e qualche altra sorpresa saranno presenti nel corso della nota kermesse di Zambrone. La sagra aramonese, ridotta per ragioni di buonsenso, non è stata cancellata. I cannoli, le salsicce rigorosamente locali e qualche altra delizia non lasceranno infatti digiuni gli astanti. A fare da cornice la tradizione esposizione d’artigianato e i Giganti Mata e Grifone.