Nel Duomo di San Leoluca a Vibo Valentia si sono ritrovati gli allievi della scuola De Amicis guidati dai loro docenti e accompagnati dai genitori, insieme a uno dei gruppi di musica etnica più apprezzati su scala nazionale: i Parafonè. Ne è venuto fuori un momento magico, apprezzato dai numerosi partecipanti e dal dirigente scolastico della storica Istituzione scolastica vibonese, Alberto Capria. Brani di musica popolare a tema natalizio intonati dai bambini guidati e accompagnati dai Parafonè, si sono alternati a riflessioni profonde ancorate al momento storico che si sta vivendo, con richiami particolari alla guerra in atto in Ucraina.



“E’ stato anche un modo per riprendersi la normalità accantonata – ha fatto sapere la scuola – per l’emergenza sanitaria, nei due anni precedenti: e tutto questo si è percepito dall’entusiasmo dei bambini e dalla felicità che traspariva dall’espressione dei loro visi. Il file rouge della serata è stato legato alla tematica d’istituto scelta per l’anno scolastico in corso “Contaminazioni e ritorno alle radici”, la riscoperta, cioè, di nostri patrimoni straordinari anche immateriali, attraverso lo studio del territorio, la storia e le tradizioni popolari, allargata a influssi e altre influenze”. Tutte le attività di arricchimento dell’offerta formativa avranno questa tematica come scenario, pur essendo declinate nei vari ordini di scuola del “3° Circolo – De Amicis” con modalità didattiche differenti e adattate al contesto. Il plauso agli allievi, ai docenti, al personale ata e un ringraziamento ai genitori è giunto dal dirigente Capria al termine della serata: “Partecipazione attiva di tutti, allargamento di confini e collaborazioni anche importanti come quella con i Parafonè, senso di appartenenza e di attaccamento alla nostra scuola – ha concluso il dirigente – questo fa del “3° Circolo – De Amicis” una vera comunità educante che anticipa domande e apre strade nuove”.

Vibo, il Comune consegna un montascale alla scuola De Amicis