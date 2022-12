Vibo: canti, degustazioni e laboratori all’asilo Montessori

I colori, i profumi, i sapori dell’autunno protagonisti alla scuola dell’infanzia “Maria Montessori” dell’Istituto Comprensivo 3 Circolo “De Amicis” di Vibo Valentia, guidato dal dirigente Alberto Capria, sempre attento ed aperto alle nuove iniziative di conoscenza. Tra filastrocche, canti, balli, elaborati e degustazioni, i piccoli alunni hanno vissuto un percorso multisensoriale che ha trovato in un allegro pittore con il suo pennello, la mascotte d’eccezione. Dalla mostra delle foglie cadute, alla vendemmia e all’imbottigliamento del vino con tanto di “etichetta”. E ancora la degustazione dei frutti di stagione e delle adorate castagne, fino alla piantagione di un albero di Loto, simbolo di rinascita, nel cuore del giardino dell’Istituto. Sessantacinque i bambini coinvolti dalle insegnanti Carmelina Cacciatore, Marta Cavallari, Caterina D’Urzo, Maria Letterina Barbieri, Giulia Mammolito, Stefania Esposito e Anna Rita Russo in quello che è stato un vero e proprio “compito di realtà” attivato con l’obiettivo prioritario di far scoprire e conoscere, attraverso l’esperienza diretta, la bellezza di questa stagione che con i suoi colori ci prepara all’inverno, portandoci al Santo Natale, regalandoci calde emozioni prima che arrivi il freddo e la natura si addormenti.

