Quattro postazioni musicali lungo corso Vittorio Emanuele III e corso Umberto I, aperitivi nei bar del centro e un tramonto da vivere all'aperto. Il 30 aprile “Sunset Jazz” trasforma il cuore della città in un itinerario sonoro e conviviale

Il centro storico di Vibo Valentia si prepara ad accogliere “Sunset Jazz”, l’iniziativa - promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Vibo Valentia - che giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 18:30, trasformerà corso Vittorio Emanuele III e corso Umberto I in un percorso musicale e conviviale a cielo aperto.

«L’evento - spiega l’assessore Stefano Soriano - nasce con l’obiettivo di valorizzare il cuore della città attraverso un’esperienza che unisce musica dal vivo, atmosfera urbana e aperitivi dedicati proposti dai bar del corso, coinvolti in un format che invita cittadini e visitatori a vivere il centro in modo nuovo e partecipato».

Quattro postazioni ospiteranno altrettante esibizioni jazz, creando un itinerario sonoro che accompagnerà il pubblico lungo tutto il corso: Music Lab APS in piazza Diaz, Anush Jazz Trio in piazza Morelli, Associazione Verdi Trio nell’angolo di piazza Santa Maria, Pausa Caffè all’inizio di corso Vittorio.

Le sonorità calde e avvolgenti del jazz faranno da cornice a un tramonto che si annuncia particolarmente suggestivo, trasformando il centro cittadino in un grande salotto all’aperto dove passeggiare, ascoltare, degustare e condividere un momento di comunità.