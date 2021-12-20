Circa duecento le famiglie che nel weekend si sono recate nella sede dell'ex Oviesse, che resterà aperta fino al 6 gennaio. Per i bimbi anche foto ricordo gratuite

Successo per la casa di Babbo Natale a Vibo Valentia. Nei primi due giorni sono state circa duecento le famiglie che si sono recate nella sede dell’ex Oviesse, dove è ubicata, per fare visita al vecchio vestito di rosso e dalla lunga barba bianca. Ogni bimbo ha avuto la possibilità di parlare con lui, chiedere dei regali e scattare una fotografia ricordo. Il servizio foto, così come l’ingresso, è gratuito grazie ai fondi ottenuti dalla Regione Calabria attraverso Fincalabra con manifestazione d’interesse indetta dal Comune e aggiudicata da Fenimprese Vibo Valentia, Anpit Cnl Confartigianato e Stella polare, associazioni di categoria della città di Vibo.

Nella serata odierna sono previsti laboratori dedicati ai più piccoli, con palloncini modellabili, teatro delle marionette e truccabambini. La casa di Babbo Natale resterà aperta fino al 6 gennaio, di seguito gli eventi in calendario e le foto del giorno dell’inaugurazione (foto FotoModernaGrillo).