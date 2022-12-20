L’evento è rientrato in un programma di iniziative ideate dalla Pro Loco e dal Comune di Vibo Valentia

Un successo annunciato il concerto di Vincenzo Mirabello, talentuoso artista vibonese che nei giorni scorsi si è esibito su corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia, facendo incetta di complimenti da parte di un pubblico che ha resistito anche dinanzi a condizioni meteo poco favorevoli. L’evento è rientrato in un programma di iniziative ideate dalla Pro Loco e dal Comune di Vibo. “In ogni concerto si è sempre felici per qualcosa o per qualcuno – ha dichiarato il pianista vibonese – e in questo concerto sono stato felice di aver suonato per strada, nella mia città, per il popolo di cui mi sento fare parte e lo sarò per sempre”. Ad applaudire l’artista vibonese, anche il maestro Clementa Ferrari.

