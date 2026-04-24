All'auditorium del Valentianum i due giovani interpreti di fama mondiale saranno affiancati dalla pluripremiata pianista Anna Lucia Trimboli per “Tutto Verdi”. Il direttore artistico Brissa: «Artisti del loro calibro ci permettono di offrire una lettura filologica e vibrante»

La grande tradizione operistica italiana torna a risuonare nel cuore di Vibo Valentia con un appuntamento di assoluto prestigio internazionale. Sabato 25 aprile 2026, alle ore 18:00, la splendida cornice dell’Auditorium del Valentianum ospiterà il concerto lirico dal titolo “Tutto Verdi: dalla musica da camera all’opera”, un evento interamente dedicato al genio di Giuseppe Verdi e organizzato dalla Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia con il prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura (MIC) e del Comune di Vibo Valentia.

L’evento vedrà salire sul palco giovani interpreti di fama mondiale, capaci di portare l’eccellenza del bel canto sui palcoscenici più ambiti. Il tenore Christian Collia, artista dalla carriera folgorante, approda a Vibo Valentia dopo aver solcato le scene di templi della musica come il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro dell’Opera di Roma, la Royal Opera House di Muscat e la prestigiosa Cadogan Hall di Londra. Insieme a lui, il soprano lirico di coloratura Fabiana Rossi, voce celebre per le sue esibizioni internazionali, tra cui spiccano l'invito a Buckingham Palace alla presenza della Famiglia Reale e le performance per l'Ambasciata degli Stati Uniti. Ad accompagnarli in questo viaggio musicale sarà la pluripremiata pianista Anna Lucia Trimboli, interprete dalla tecnica raffinata e dalla profonda sensibilità cameristica.

Il programma della serata è un omaggio totale alle passioni umane tratteggiate da Verdi: un percorso che si snoderà tra la dimensione intima delle composizioni da camera e l’imponente esuberanza dei brani iconici che hanno fatto la storia del melodramma, come "La donna è mobile" dal Rigoletto, la struggente "Addio del passato" dalla Traviata e il celeberrimo duetto "Parigi, o cara".

Sul valore artistico e tecnico della proposta è intervenuto il Direttore Artistico Andrea Brissa, sottolineando come il titolo scelto per la locandina rifletta l'ampiezza dell'indagine musicale proposta: «Affrontare il repertorio verdiano in tutte le sue forme richiede una maturità vocale superiore. La scrittura di Verdi esige un controllo impeccabile del fiato e una gestione del fraseggio che deve restare nobile ed elegante anche nei passaggi di più acceso drammatismo. In questo concerto passeremo dal virtuosismo estremo del 'Caro nome' alla densità psicologica di brani come l’'Ave Maria' di Otello. La presenza di artisti del calibro di Collia e Rossi ci permette di offrire una lettura filologica e vibrante, supportata da una tessitura pianistica che, nelle mani di Anna Lucia Trimboli, assume i colori di una vera orchestra, capace di sostenere l’impatto drammatico delle voci».

L'A.Gi.Mus. di Vibo Valentia invita dunque tutta la cittadinanza, da sempre profonda estimatrice dell’arte lirica, a celebrare la Festa della Liberazione immersi nella bellezza immortale di Giuseppe Verdi, in un evento che promette di restare scolpito nella memoria culturale del territorio. I biglietti per l'evento saranno acquistabili direttamente presso il botteghino dell'Auditorium del Valentianum prima dell'inizio del concerto.