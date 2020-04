Coronavirus: in Calabria 859 casi (+26), nessun nuovo decesso

Bollettino quotidiano della Regione Calabria e dati su base provinciale. I tamponi effettuati sono 13.527

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 13.527 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 859 (+26 rispetto a ieri), quelle negative sono 12.668, mentre non si registrano decessi nelle ultime 24 ore”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus. “Territorialmente – prosegue il bollettino regionale – i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 56 in reparto, 7 in rianimazione, 79 in isolamento domiciliare, 15 guariti, 23 deceduti; Cosenza 50 in reparto, 4 in rianimazione, 182 in isolamento domiciliare, 10 guariti, 17 deceduti; Reggio Calabria 37 in reparto, 4 in rianimazione, 181 in isolamento domiciliare, 15 guariti, 11 deceduti; Vibo Valentia: 8 in reparto, 48 in isolamento domiciliare, 1 guarito, 4 deceduti; Crotone 19 in reparto, 80 in isolamento domiciliare, 3 guariti, 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria – riferisce la Regione – sono 8.249, così distribuiti: Cosenza 2.459; Crotone 1.365; Catanzaro 1.511; Vibo Valentia 464; Reggio Calabria 2.450”. Nel bollettino, inoltre, la Regione rileva che “le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.843. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale”. Sin qui il bollettino della Regione Calabria che non contempla per il Vibonese altri due decessi avvenuti a Catanzaro che fanno salire a 6 in totale il numero dei morti per coronavirus a Vibo e provincia.