Covid, un’altra vittima nel vibonese: muore anziana di Zungri

Non ce l’ha fatta nonna Rosina, l’anziana di Zungri, nel vibonese, affetta da Covid-19 e ricoverata prima a Vibo Valentia e successivamente trasferita a Catanzaro per l’aggravarsi delle sue condizioni. La donna è deceduta questa mattina. La notizia è stata ufficializzata sui social da Don Giuseppe La Rosa: «Una perdita gravissima per la nostra Comunità» scrive il prete su Facebook. La donna faceva parte del piccolo focolaio scoppiato l’otto dicembre scorso e che aveva fatto registrare nel piccolo centro del vibonese 23 positivi al virus. Tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Una situazione che aveva portato il sindaco Franco Galati a prolungare la chiusura delle scuole. «Attualmente nella nostra comunità – fa sapere il primo cittadino – risultano ancora 22 positivi, mentre una cinquantina di persone sono state sottoposte a quarantena domiciliare obbligatoria».