Covid, nel Vibonese 19 nuovi contagi: il bollettino regionale

Sono 19 i casi di coronavirus emersi nelle scorse ore in provincia di Vibo Valentia. Ieri erano solo 7. I dati sono contenuti nel bollettino della Regione Calabria. Sempre nel Vibonese, i positivi al Covid-19 raggiungono quota 1.104. Tra questi: 17 ricoverati, 1.087 in isolamento domiciliare. 1.387 sono invece i casi chiusi con 1.355 guariti, 32 deceduti.

I dati nel bollettino regionale

A livello regionale i contagi si mantengono ancora alti: 351. Tre i decessi. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 458.733 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 481.407 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 29.073 (+351 rispetto a ieri), quelle negative 429.660.

Nelle altre province

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 4.131 (65 in reparto AO di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 all’Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 4.011 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.283 (4054 guariti, 229 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.924 (30 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all’AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.859 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.361 (2.280 guariti, 81 deceduti).

Crotone: casi chiusi 428 (21 in reparto; 407 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.063 (2.024 guariti, 39 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.553 (82 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 3 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2461 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.480 (8.326 guariti, 154 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 266 (266 guariti). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 118, Catanzaro 65, Crotone 11, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 138. Altra Regione o stato Estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 100.